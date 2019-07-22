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Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazanın davasında iddianame kabul edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazanın davasında iddianame kabul edildi

Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, sürücünün Caulker’in ’Hızlan’ uyarısına karşın hız yapmadığını söylediği öğrenildi.
Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josep Sural’ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından minibüs sürücüsü hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma Alanya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ağustos’ta görülecek.
İddianamede, hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açılan minibüs sürücüsü 40 yaşındaki Esat A.’dan kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos’un şikayetçi oldukları belirtildi. Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.’nın aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği tutanakta yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos’un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kazada araçtaki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

“Hız yapmadım”
Esat A’nın iddianamede geçen ifadesinde, "18.30’da Kayseri’den yola çıktık. Kaza ise gece saat 02.00’de meydana geldi. Caulker’in ’hızlan’ uyarısına karşın hız yapmadım" dediği öğrenildi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine de yer verildi.
1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada minibüs sürücüsü Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazanın davasında iddianame kabul edildi

Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazanın davasında iddianame kabul edildi

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