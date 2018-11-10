Alanya'ya şehit ateşi düştü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.
1998/1 tertip olarak askere alınan Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder ile babası Sunay Önder'e şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. 112 ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.
Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği belirtildi. Bekar olan Yusuf Önder'in anne ve babasının ilçede hediyelik eşya dükkanı işlettiği kaydedildi.
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