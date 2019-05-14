Alanya'ya şehit ateşi düştü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin (27) acı haberi, Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan annesi ve kardeşlerine verildi.

Hakkari'nin Yüksekova Avaşin bölgesi Batıntepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit oldu. Şehit Zekeriya Zencirli'nin Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde oturan annesi Leyla Çelik ve kardeşlerine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin annesinin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti.

Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin anne ve babasının bir süre önce ayrıldığı, babasının Kırşehir'in Kaman ilçesinde, annesinin ise Alanya'da oturduğu belirtildi. Bekar olan şehidin iki kardeşinin Alanya'da ticaretle uğraştığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI