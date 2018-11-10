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Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

BABA VE DEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder’in babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)

BABA VE DEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder’in babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aileyi arayıp taziyede bulunduğu belirtildi. Şehit Yusuf Önder için yarın ikindi vakti Alanya merkez Gürses Camii’nde cenaze töreni planlandığı kaydedildi.

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Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)

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