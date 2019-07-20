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Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi.

Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Hüseyin Y. idaresindeki 16 KKM 17 plakalı otomobil ile Muhammed R. yönetimindeki 16 MA 2882 plakalı kamyonet çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada sürücü ile araçta bulunan Münevver Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hasar gören araç çekici marifetiyle otoparka çekildi. Öte yandan ana yolda sık sık kazalar yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin bir çare bulmasını istedi.

Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı

Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı

Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı

Alanyurt yolunda yine kaza: 2 yaralı

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