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Alapınar, doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Karadeniz Bölgesi'ne sınır ilçesi Tortum'un Alapınar Mahallesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ağaçları, insan boyunu geçen bitki örtüsü, şelalesi ve dereleriyle kendisine hayran bırakan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi kaya mağaralarıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karadeniz Bölgesi'ne sınır ilçesi Tortum'un Alapınar Mahallesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ağaçları, insan boyunu geçen bitki örtüsü, şelalesi ve dereleriyle kendisine hayran bırakan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi kaya mağaralarıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Türkiye'nin yüksek rakımlı kentlerinden biri olan Erzurum'un deniz seviyesinden 1450 metre yükseklikteki Tortum ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Alapınar Mahallesi, yeşil örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 evin bulunduğu, kış aylarında 50 kişinin yaşadığı mahallenin nüfusu yao aylarında 450- 500'e çıkıyor. Başta ceviz olmak üzere elma, dut, vişne gibi çeşitli meyvelerin yetiştiği mahalle, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Yüksek dağların arasında kurulu bulunan mahalle, uzun ağaçları, metrelerce uzunluğundaki bitki örtüsü, şelalesi ve deresiyle yörenin el değmemiş yerleşim birimlerinden birisi.

Bölgeyi gezen araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, mahallenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Kızılkaya, doğayla baş başa kalmak isteyenleri mahalleye davet etti. Kuş cıvıltılarının eksik olmadığı mahallenin muhtarı Mahmut Kuş, mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri zengin bir yer olduğunu belirterek, yerli ve yabancı doğaseverleri beklediklerini söyledi.

İKİ KATLI MAĞARALAR BULUNUYOR

Alapınar Mahallesi'nin bir diğer özelliği de tarihi mağaralara sahip olması. Mahalleyi çevreleyen dağlardaki mağaralar keşfedilmeyi bekliyor. Oda halindeki mağaraların bir bölümüne ulaşmak çok zor. Mahallenin hemen yakınındaki iki katlı mağaralar defineciler tarafından talan edilmiş. İkinci kattaki odaya ulaşmak için merdiven gereken mağaraya giren defineciler, dev kayaları kazarak altın aramış.

Gördüklerine şaşıran Muhtar Mahmut Kuş, mağaraların bir an evvel koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Mahallede iki ayrı noktada mağara bulunduğunu belirten Kuş, köyün biraz dışındaki mağaraya ulaşımın kolay olduğunu, ancak dağdaki mağaralara ulaşım için patika yollar açmayı planladıklarını söyledi.

Alapınar Mahallesi'nin bölgenin en eski yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirten araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, iki ayrı mağaranın tescillenmesi için Kültür Turizm Müdürlüğü'ne müracaat edildiğini bildirdi.

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