Alapınar, doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karadeniz Bölgesi'ne sınır ilçesi Tortum'un Alapınar Mahallesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ağaçları, insan boyunu geçen bitki örtüsü, şelalesi ve dereleriyle kendisine hayran bırakan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi kaya mağaralarıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Türkiye'nin yüksek rakımlı kentlerinden biri olan Erzurum'un deniz seviyesinden 1450 metre yükseklikteki Tortum ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Alapınar Mahallesi, yeşil örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 evin bulunduğu, kış aylarında 50 kişinin yaşadığı mahallenin nüfusu yao aylarında 450- 500'e çıkıyor. Başta ceviz olmak üzere elma, dut, vişne gibi çeşitli meyvelerin yetiştiği mahalle, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Yüksek dağların arasında kurulu bulunan mahalle, uzun ağaçları, metrelerce uzunluğundaki bitki örtüsü, şelalesi ve deresiyle yörenin el değmemiş yerleşim birimlerinden birisi.

Bölgeyi gezen araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, mahallenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Kızılkaya, doğayla baş başa kalmak isteyenleri mahalleye davet etti. Kuş cıvıltılarının eksik olmadığı mahallenin muhtarı Mahmut Kuş, mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri zengin bir yer olduğunu belirterek, yerli ve yabancı doğaseverleri beklediklerini söyledi.