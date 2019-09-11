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Alaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, balıkçıların avladığı 2 kilo ağırlığındaki torikler 50 TL'den satışa sunuldu.

Alaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, balıkçıların avladığı 2 kilo ağırlığındaki torikler 50 TL'den satışa sunuldu.
Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, avlarını sürdürüyor. Palamut avı için ağ atan balıkçıların ağına nadir görülen torikler de takıldı. Balıkçı Tuncay Yazgan, dün akşam ilçe açıklarında 2-3 kilo ağırlığında 5 torik avladı. Tuncay Yazgan, palamut avının umdukları gibi başlamadığını belirterek, "10 gündür Karadeniz'den palamut balığı çıkmıyordu. Genelde hep hamsi çıkıyordu. Dün akşam itibariyle Karadeniz'e açılan balıkçılar palamut ile dönmeye başladı. Palamudun babası olarak bilinen 5 torik balığı tuttuk. Balığın bir tanesi ortalama 2 kiloya geliyor. Tanesini 50 TL'den satıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde palamutta bollaşacaktır" dedi.
Balık almak için tezgaha gelen Recep Öztürk, "10 gündür palamut göremiyorduk. Büyük torikleri görünce cep telefonumla da görüntülemek istedim" dedi.

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Alaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldıAlaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldıAlaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldıAlaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldı

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