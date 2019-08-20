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Alaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kıyıda balıkçılar tarafından fark edilen varil, sahil güvenlik ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.

Alaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulundu

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kıyıda balıkçılar tarafından fark edilen varil, sahil güvenlik ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.
Alaplı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, kıyıda varil olduğunu fark etti. Denizden geldiği tahmin edilen varil için şüphe üzerine sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte balıkçı barınağına gelen ekipler, varil üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin de şüpheli bulunduğu varil, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenliği bölgeye taşındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin varilde kimyasal olup olmadığı yönünde inceleme yapacağı bildirildi.
Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Duman, barınağın içinde bulunan varilde kimyasal olacağı şüphesiyle durumu yetkilere bildirdiklerini belirterek, "Balıkçılar barınak içinde varil bulmuşlar. Varilde sızıntı ve koku vardı bizde Sahil Güvenlik ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdik. Sahil Güvenlik incelemesini ardından iş makinesiyle daha güvenli bir yere aldık. Burada sağlık ekipleri inceleme yapacak" dedi.

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Alaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulunduAlaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulunduAlaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulunduAlaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulundu

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