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Alaplı’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 19:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Okullar Caddesi ile Postane Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Soner L.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Okullar Caddesi ile Postane Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Soner L. idaresindeki 67 SE 008 plakalı otomobil ile Deniz T. idaresindeki 67 LT 356 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü Deniz T. ile birlikte aracın içinde bulunan yolcu Fatma T. ile Serap T. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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