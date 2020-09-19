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Alaplı’da patpat kazası: 1’i ağır, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Alaplı Mollabey ile Aşağıdağ köy arasında meydana gelen kazada, Mehmet Çakan (43) idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı Mollabey ile Aşağıdağ köy arasında meydana gelen kazada, Mehmet Çakan (43) idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan Murat Bayar, Aziz Demirci ile sürücü Mehmet Çakan yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu söylenen Murat Bayar Ereğli özel Hastanesi’ne kaldırırken, diğer 2 Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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