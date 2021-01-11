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Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi

11.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu düşünülen tapınak kompozit sütun başlığı ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İncivez Caddesi üzerinde uygulama esnasında M.Y ( 33) ile E.K (30) isimli şahısların bulunduğu Fiat marka kamyoneti durdurdu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu düşünülen tapınak kompozit sütun başlığı ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İncivez Caddesi üzerinde uygulama esnasında M.Y ( 33) ile E.K (30) isimli şahısların bulunduğu Fiat marka kamyoneti durdurdu. Asayiş ekiplerinin kamyonette yaptığı aramada arka koltukta saklanmış Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve üzerinde kabartmalı resimlerle, Roma dönemine ait 50 santimetre boyundaki kompozit başlık yakaladı. Esere el konulurken şahıslar üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, kompozit başlıkların tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan M.Y (33) ile E.K (30) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kompozit başlığı, Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi

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