Alaplı’da sel felaketi hayatı felç etti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sarıkadı köyünde derenin yükselmesiyle meydana gelen sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 25 kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde sabah saatlerinden itibaren yağış sele neden oldu. Köyün ortasından geçen deredeki sular yükselince sele neden oldu. Köydeki okul ile bazı evlerin alt katları sular altında kalırken, çok sayıda vatandaş ise mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Alaplı Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ayrıca tıkanan dere yatağının temizlenmesi için Belediye ve Özel İdareden çok sayıda iş makinesi gönderildi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise sel sularının aniden geldiğini ve evlerin alt katlarının suyla dolduğunu ve tarlalarının gittiğini söyledi. Vatandaşlar en büyük sevinçlerinin ise can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

Kaymakam olay yerinde incelemelerde bulundu

Öte yandan Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan ve İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mükremin Sabuncu da kısa süre içerisinde olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalara jandarma ekipleri de seferber oldu. 25 kişi bulundukları yerden ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Sel ve su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan afet sonrasında açıklamada bulunan Kaymakam Emirhan Arıkan, "Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Su akışı azaldı. Can kaybı yok, risk bulunmuyor, yağış durdu. Her şey kontrolümüz altında hiçbir sıkıntı yok. İnsanlarımızı kurtardık, biraz mal kaybımız var onu da hallediyoruz." dedi.

