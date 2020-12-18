HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alaplı’da tırla otomobil çarpışt: 1 yaralı

Alaplı’da tırla otomobil çarpışt: 1 yaralı

18.12.2020 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaplı Akçakoca Karayolu Ölüce mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı Akçakoca Karayolu Ölüce mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırdan yola mazot döküldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı Kasımlı Köyü Ölüce mevkiinde meydana geldi .
Alınan bilgiye göre, Haşim Y. idaresindeki 54 ZE 866 plakalı Volkswagen marka araç, aynı istikamette seyreden sürücüsü Reşat B. idaresindeki 81 DY 511 plaka tır ile çarpıştıktan sonra yolun solunda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.
Bu esnada tırın şöforü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yöndeki yolda durabildi. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, yaralanan tır şoförü Reşat B. İse vatandaşlar tarafından tır içerisinden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza esnasında tırın yakıt tankı hasar görünce litrelerce mazotun yola akmaması için vatandaşlar tarafından leğen içine muhafaza altına alındı. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Taciz iddiaları sonrası CHP'li ilçe başkanından flaş kararTaciz iddiaları sonrası CHP'li ilçe başkanından flaş karar
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs geçiren sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak

Koronavirüs geçiren sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Üstsüz pozlarını kocası paylaştı!

Üstsüz pozlarını kocası paylaştı!

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Saklandıkları yerde yakalandılar! İfadesi 'pes' dedirtti: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda

Saklandıkları yerde yakalandılar! İfadesi 'pes' dedirtti

Taciz iddiaları ile gündeme gelen CHP Osmangazi İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Taciz iddiaları sonrası CHP'li ilçe başkanından flaş karar

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına tepki

Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.