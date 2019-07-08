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Alaplı’da üç dönümlük fındık bahçesi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında üç dönümlük fındık bahçesi yandı.Yangın, Alaplı Yediğelli köyü yakınlarında Savaş B.’ye ait fındık bahçesinde çıktı.

Alaplı’da üç dönümlük fındık bahçesi yandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında üç dönümlük fındık bahçesi yandı.

Yangın, Alaplı Yediğelli köyü yakınlarında Savaş B.’ye ait fındık bahçesinde çıktı. Savaş B. fındık bahçesinde yabani otları yakmak isterken rüzgarın etkisiyle artan alevler bir anda etrafa yayıldı. Kısa sürede bütün fındık bahçesini saran yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen arazözler tarafından yangın söndürdükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangında 3 dönümlük fındık bahçesi büyük zarar gördü.

Alaplı’da üç dönümlük fındık bahçesi yandı

Alaplı’da üç dönümlük fındık bahçesi yandı

Alaplı’da üç dönümlük fındık bahçesi yandı

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