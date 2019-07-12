Alaplı'nın son Kore gazisi toprağa verildi

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde hayatını kaybeden ilçenin son Kore gazisi Selahattin Sami Mutlu (90) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ereğli ilçesinden cenazeye gelen silah arkadaşı gazi Turan İnan, tabutun başından ayrılmayarak gözyaşı döktü.

Kore gazisi Selahattin Sami Mutlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Selahattin Sami Mutlu için ilçedeki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Selahattin Sami Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Törene, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Alaplı Jandarma Komutan Vekili başçavuş Mükremin Sabuncu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Selahattin Sami Mutlu’nun Ereğli ilçesinde yaşayan silah arkadaşı gazi Turan İnan, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşı döken Turan İnan'ı askerler teselli etti.

Alaplı ilçesinde kayıtlı son Kore gazisi olan Selahattin Sami Mutlu’nun cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sofullu köyünde toprağa verildi.