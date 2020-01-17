HABER
  4. Alara'daki iki HES'in iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru

Alara'daki iki HES'in iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Antalya'da, doğa harikası Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde, Danıştay tarafından iptal edilen Kamer HES projesinin mahkeme kararıyla birlikte, köylüler şelalenin üst kısmında planlanan ve ÇED süreci devam eden Hayat-1 ve Hayat-2 HES projelerinin de iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

Alara'daki iki HES'in iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Torosların zirvesi Akdağ ve Geyik dağlarında, 50 metre yükseklikten dökülen doğa harikası Uçansu Şelalesi'nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde, 7'si dere, 1'i baraj tipi olmak üzere 8 HES projesi bulunuyor. Akdeniz'e döküldüğü alana kadar yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip nehir üzerindeki HES projelerinden Kamer HES, yaklaşık 10 yıllık hukuki süreç sonunda geçtiğimiz günlerde Danıştay 14'üncü dairesince iptal edildi.

ÇED SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Nehir üzerinde planlanan projelerden diğer ikisi Hayat-1 ve Hayat-2 HES projeleri için de bölge halkı daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı açtıkları davayı kazanmış ve bu iki HES'in ÇED Gerekli Değildir raporu doğrultusunda yapımı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bu karar sonrasında ise ilgili firma Hayat-1 ve Hayat-2 HES projeleri için ÇED süreci başlattı. ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda devam eden bu iki HES'le ilgili olarak bölge halkı Bakanlığa iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

DANIŞTAY KARARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Danıştay'ın Kamer HES projesine ilişkin iptal kararını da örnek gösteren köylüler adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
dilekçeyle başvuruda bulunan avukat Münip Ermiş, Hayatsu Enerji firmasının Hayat 1-2 HES'leriyle ilgili ÇED başvuru dosyasının kabul edilmemesini istedi. Bu iki HES'le ilgili Antalya 1'nci İdare Mahkemesi'nin daha önce verilen ÇED Gerekli Değildir raporunu iptal ettiğini hatırlatan Ermiş, Danıştay'ın da Hayat 1-2 HES'ler gibi şelaleye de çok yakın bölgede bulunan Kamer HES'le ilgili ÇED Olumlu raporunu iptal ettiğine dikkat çekti.

Söz konusu iki HES'in inşası sırasında bölge doğasına ciddi zararlar verileceğini savunan avukat Ermiş, bilirkişi heyetlerinin de daha önce hazırladığı raporlara göre, verimsiz yatırım olması nedeniyle projenin rantabilitesi hakkında soru işaretleri bulunduğunu söyledi. Dilekçede, bölgede 27 bin 754 metrekarelik orman alanındaki genç ağaçların kesilecek olmasının da kamu yararı bakımından önemli ve ekonomik kayıplara neden olacağına işaret edildi. Kızılçam ormanıyla birlikte çalı ve otsu formdaki kavotu, mideotu, dağ çayı, deliçay, çan çiçeği ve kekik türlerinin geniş yayılışlı ve endemik olduğu belirtilerek, nihai ÇED raporunda türlerin devamlılığının sağlanması açısından önemli eksikler içerdiği kaydedildi.

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'UYGUN DEĞİL' GÖRÜŞÜ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, önceki görüşlerinde HES ve hazır beton tesisinin kurulacağı sahanın büyük kısmının devlet ormanı olduğu, ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisi olacağından uygun görülmediği yönünde görüş bildirmişti. Proje sahasının, 1'inci derece doğal SİT alanına 30-40 metre uzaklıkta olduğu ve bu doğal SİT alanına zarar verilmeyeceğine ilişkin önlemlerin somut olmadığı da vurgulanan dilekçede, gerekli önlemlerin alınacağına dair yatırımcı firmanın taahhüt vermesinin de bilimsellikten uzak olduğu kaydedildi. Dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, çakal, yaban domuzu gibi hayvan türlerinin de bulunduğu belirtilen bölgede, bu projelere onay verilmesinin ağır bir çevre tahribatının önünü açacağı gibi, mahkeme kararlarına da açık bir ihlal olacağı vurgulanarak, "Tüm bu nedenlerle bahsi geçen ÇED Uygundur onayı verilmemesini talep ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyorGazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor
Düzce'de 'üfürükçü' operasyonuDüzce'de 'üfürükçü' operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya HES Alara

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

MEB'den yeni Doğa Koleji açıklaması

Diyarbakır'da güvercin oteline yoğun talep! Aralarında doktor, mühendis ve iş adamları da var

Aralarında doktor, mühendis ve iş adamları da var

Hamza Hamzaoğlu’nun nafaka davasında karar: Her ay 10 bin TL ödeyecek

Mahkeme kararını verdi: Hamzaoğlu nafaka ödeyecek

Kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı

Bu nasıl baba! Kızlarına yaptırmış

Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete yüklü ceza

Siyanürle intihar eden ailenin elektriğini kesen şirkete ceza

Bocuk için hazırlıklar tamam! Böyle uyardı: Korkacaksınız

'Kışın en soğuk gecesinde ortaya çıkıyor' dedi ve uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.