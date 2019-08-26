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Alarko, Bükreş birinci etap çevre yolu için imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Yapımı 42 ay sürecek proje kapsamında 16,9 kilometrelik yol için 175 milyon avro harcanacak

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak birinci etap çevre yolu için açılan ihaleyi kazanan Alsim Alarko ile Romanya Ulusal Karayolları Altyapı İdaresi (CNAIR) arasında sözleşme imzalandı.

Bükreş'te Ulaştırma Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreninde Alarko ile CNAIR arasında bir sözleşme imzalandı.

Törene, Romanya Ulaştırma Bakanı Razvan Cuc, CNAIR Genel Müdürü Sorin Scarlat ile Alarko Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Alaton, Alarko Taahhüt Grubu İcra Komitesi Başkanı Alper Kaptanoğlu ve Alarko Taahhüt Grubu Genel Müdürü Mustafa Gafuroğlu katıldı.

CNAIR'den alınan bilgiye göre, yapımı toplam 42 ay sürecek proje kapsamında 16,9 kilometrelik yol için 175 milyon avro harcanacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Mart 2019'da, ikinci etap çevre yolu yapımı için Alarko ile CNAIR arasında sözleşme imzalanmıştı.

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