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Alarmı çalan iş yerinde yakalanan şüpheliden "su içmek için girdim" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 02:38 | Son Güncelleme

Adana'da mermer atölyesinde yakalanan ve iş yerine su içmek için girdiğini ileri süren zanlı gözaltına alındı

Adana'da alarmı çalan iş yerini kontrol eden polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi "su içmek için" girdiğini söyleyerek kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesindeki bir mermer atölyesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, mermer atölyesinden yaya olarak kaçmaya çalışan bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Polis aracına bindirilen şüpheli Ali Ş, iş yerine su içmek için girdiğini, her hangi bir şey almadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

Bu sırada şüphelinin bulunduğu yere gelen iş yeri sahibi Ali Ş'ye tepki gösterdi. Ali Ş, polis ekipleri tarafından Yüzüncü Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezine götürüldü.

Şüphelinin sürgülü camdan iş yeri içerisine girme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık şüphelisi mermer atölyesi

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