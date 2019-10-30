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Alarmı devre dışı bırakıp,15 bin liralık giysi çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

BATMAN'da bir alışveriş merkezindeki alarm sistemi, özel düzenekle devre dışı bırakılarak 15 bin liralık giysi çalındı.

Alarmı devre dışı bırakıp,15 bin liralık giysi çaldılar

Reşat YİĞİT/ BATMAN,(DHA)- BATMAN'da bir alışveriş merkezindeki alarm sistemi, özel düzenekle devre dışı bırakılarak 15 bin liralık giysi çalındı. Diyarbakır ve Batman polisinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda çalınan giysilerin bir kısmı ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Olay, 20 Ekim'de kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya gündüz vakti alarm sistemini devre dışı bırakan özel düzenek yerleştiren şüpheliler, gece 15 bin lira değerinde giysi çaldı. Ertesi gün iş yerini açan çalışanların durumu fark etmesiyle durum polise bildirildi. İhbarla mağazaya gelen ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, mağazadan hırsızlık yapan şüphelilerin, çaldıkları giysilerle bir araca binip uzaklaştıklarını tespit etti. Ekipler, güvenlik ve mobese kamera kayıtlarından plakasını takibe aldıkları aracın, Diyarbakır'a gittiğini saptadı. Diyarbakır polisiyle ortak çalışma yürüten Batman polisi, belirlenen aracı yakaladı ve kameralardan eşkalleri tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Mağazadan çalınan giysilerin bir kısmı bulunarak işyeri sahibine teslim edildi.
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