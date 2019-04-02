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Alarmı duyup, dışarı çıktı, kundakçılarla karşılaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi.

Alarmı duyup, dışarı çıktı, kundakçılarla karşılaştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi. Bu sırada alarmı duyup, dışarı çıkan otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar'ı gören şüpheliler kaçarken, araç tamamen yanmadan yangın söndürüldü.
Olay, dün gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan gelen alarm sesine uyanan Hayrettin Kızılçınar, dışarı çıktığında iki kişinin, kendisine ait otomobile benzin döküp, ateşe verdiğini gördü. Kızılçınar'ın kendisini gördüğünü fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, sesleri duyup dışarı çıkan komşuları ile birlikte otomobilin alev alan ön ve arka tamponunu su dökerek söndürdü. Alevler büyümeden söndürülürken, küçük çaplı hasar meydana geldi.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Alarmı duyup, dışarı çıktı, kundakçılarla karşılaştıAlarmı duyup, dışarı çıktı, kundakçılarla karşılaştı

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