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Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

CHP'DEN SALDIRIYA KINAMA CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a yapılan saldırıyı, parti lokalinde düzenlenen basın açıklamasıyla kınadı.

Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti (2)

CHP'DEN SALDIRIYA KINAMA
CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a yapılan saldırıyı, parti lokalinde düzenlenen basın açıklamasıyla kınadı. CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Alaşehir Belediye Bakan Yardımcımız Halil Koç'a sokak ortasında iki kişi tarafından haince bir saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu sadece Belediye Başkan Yardımcımız Halil Koç'un değil, başta Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere tüm Alaşehirliler'in kolu kırılmıştır. Dün akşam yaşanan bu üzücü hadisenin ve seçim süreci başladığı günden bu yana Alaşehirimizde meydana gelen benzeri olayların artık son bulmasını diliyoruz. Seçim öncesinde Osmaniye Mahallesi'nde Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun işletmesinde, seçim günü sandıklarda, şehir merkezinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen silahlı saldırıların arkasında Alaşehir'deki yönetim anlayışının değişmesini istemeyen şehir eşkiyalarının ve rant çetelerinin zihniyeti olduğunu düşünüyoruz. Demokratik hukuk devletlerinde şiddetin her türlüsü suçtur. Şiddete destek olmak, göz yummak, aynı suça iştirak etmektir. Bu gibi şiddet olaylarının son bulması için toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar gelmemesi için sessizliğimizi koruyor ve Alaşehir halkını sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Bu olayın faillerinin gerekli cezayı alacağını olan inancımızla Belediye Başkan Yardımcımız Halil Koç'a ve Alaşehir halkını geçmiş olsun dileklerimiz sunuyoruz."
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti (2)

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