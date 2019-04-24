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Alaşehir Belediyesi'nin borçlarını afişle duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, kurumun toplam 122 milyon 900 bin lira tutarındaki borcunu büyük bir afişe yazdırıp, belediye binasına astırdı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, kurumun toplam 122 milyon 900 bin lira tutarındaki borcunu büyük bir afişe yazdırıp, belediye binasına astırdı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden selefi Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ali Uçak'tan daha fazla oy alan CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Öküzcüoğlu, şeffaf belediyecilik sözü gereği kurumunun borçlarını bir liste halinde, 6 x 10 metre ebadında hazırlanan dev bir afişle halka açıkladı. Toplam borcun 122 milyon 900 milyar lira olduğu görüldü. Açıklama yapan Başkan Öküzcüoğlu, "Biz, seçim dönemimizde halkımıza şeffaf bir belediyecilik sözü vermiştik. Bu şeffaflıktan kasıt şu; Belediyemize baktığımızda aynen bir cam gibi olacak. 'Buradan baktığınızda, arkasını göreceksiniz' demiştik. Bu sözümüzü bugün yerine getirdik. Belediyeyi devir aldığımızda toplam borcumuzun 122 milyon 900 bin TL olduğunu tespit ettik. Bunu da halkımızla paylaştık. Biz bu uygulamayı her yıl tekrar ederek, belediyemizin önüne asacağız ki, birinci yılın sonunda, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yılın sonunda, dönem bittiğinde de ne yapmışız, hizmet seferberliği mi yapmışız, yoksa borç seferberliği mi yapmışız, halkımız bunları takdir edecek. Artık kemer sıkma politikasını biraz da belediyenin uygulaması lazım. Biz artık döndürülebilir şeffaf bir bütçeye sahip olmak istiyoruz. İnşallah bunu da iki yılın içerisinde başaracağız. Alaşehir, Manisa'nın 17 ilçesi arasında en borçlu ilçelerin başında geliyor. İnşallah biz bu kademeyi biraz düşüreceğiz. Borç yükümüzü azaltıp, döndürülebilir bir bütçeyi hedefliyoruz. Halkımız hiç merak etmesin. Biz kolayı sevmiyoruz, zoru seviyoruz. Zor bir bütçeyle mücadeleyi nasıl verdiğimizi, zaman içerisinde nasıl azalttığımızı herkes görecektir. Tüm Alaşehir halkına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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