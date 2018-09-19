Alaşehir Devlet Hastanesi'ni artık güneş enerjisi aydınlatılacak -2

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Devlet Hastanesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle güneş enerjisi ile aydınlatılması için çatısına 50 güneş paneli yerleştirildi, mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüştürüldü. Güneş enerjisiyle aydınlanma sistemi ile hastanenin elektrik aydınlatma giderlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanacağı bildirildi. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin güneş enerjisi ile aydınlatılması için bir süre önce proje çalışması başlatıldı. Bu kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı'nın sürdürülebilir Çevre Alt Yapı Mali Destek Programı çerçevesinde, Alaşehir Devlet Hastanesi işbirliğiyle 'Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane Projesi' hazırlandı. Projenin 539 bin 343 lira olan bedelinin yüzde 70'lik bölümü olan 412 bin 540 lirası Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılandı. Çatıya yerleştirilen 50 güneş paneli ile hastane aydınlatıldı. Hastanede elektrik enerjisi verimliliği kavramını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, hastanede kullanılan mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüştürüldü. Hastane bahçesinde bulunan aydınlatma lambaları fotovoltaik park lambaları ile değiştirildi. Böylece güneş enerjisinden yararlanılarak, hastanenin elektrik tüketiminde yıllık yaklaşık 200 bin Türk lirası tasarruf sağlandı. Bu rakamında aydınlatma giderlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar olduğuna dikkat çekildi.

Güneş enerjisiyle aydınlanma sisteminin hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Kesgin, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tülay Tolga ve hastane çalışanları katıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, projenin kendisini üç yıl içerisinde finanse edebileceğini belirtip, Yapılan işlemle hastanenin tüm iç ve dış aydınlatmaları güneş enerjisiyle yapılacak. Sistem led teknolojisiyle yıllık 50 bin kilovat olmak üzere bizi 11.5 yıl idare edebilecek. Bizim her zaman için devletimizin imkanlarını en güzel şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu doğayı kirletmemek, daha çok ısıtmamak, zarar vermemek adına led teknolojisini kullanmamız gerekiyor. Biz bunları gördük, kullanmaya başladığımızda da hastanemizin çehresi değişti dedi.