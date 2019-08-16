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Alaşehir Kongresi'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Milli Mücadele döneminde 45 delegenin katılımıyla düzenlenen Alaşehir Kongresi'nin 100. yılı kutlandı

MANİSA (AA) - Milli Mücadele döneminde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 16-25 Ağustos 1919 tarihlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi'nin 100. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Kongresi'nin, alınan kararlar ve toplanışı bakımından yerel bir kongre gibi görünse de sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Kongrenin Batı Anadolu'da kurtuluş ateşini yaktığını dile getiren Öküzcüoğlu, 45 delegeyle toplanan kongre sayesinde bölgede Yunan işgaline karşı direnişin örgütlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar, Sevgi Yolu'nda açılan ve kongreye ilişkin 50 fotoğrafın yer aldığı "Atatürk ve Milli Mücadele" adlı sergiyi gezdi.

Daha sonra Merkez Pazar Camisi'nde kongreye katılan delegeler için hayır lokması döküldü ve delegelerin Alaşehir Asri Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret edildi.

Kongrenin 100. yılı 23 Ağustos'a kadar düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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