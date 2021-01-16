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  4. Alaşehir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Alaşehir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

16.01.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan zanlılardan biri tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan zanlılardan biri tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamalarda Kurtuluş Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü M.D. (26) üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 11,29 gr metamfetamin, 15,16 gr esrar, 1.78 gr bonzai maddesi ele geçirildi. M.D polise verdiği ifadesinde hapları M.Ş. (26) isimli şahıstan aldığını söylemesi üzerine aramayı genişleten Alaşehir polisi M.Ş.’nin evinde de 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Her iki zanlı uyuşturucu madde ticaretinden göz altına alındı. Uygulamada İstasyon Mahallesi Salihli - Denizli karayolu üzerinde durdurulan bir ticari takside yapılan aramalarda, araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.E. (33) isimli kadın üzerinde yapılan aramada 407 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.E. isimli kadın araç sürücüsü B.E. ile birlikte gözaltına alındı. S.E isimli kadın ve taksi sürücüsü B.E. poliste yapılan sorgularından sonra mahkemeye çıkarıldı. S.E. isimli kadın mahkeme tarafından tutuklanırken, B.E. serbest bırakıldı. Diğer iki zanlının ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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