Alaşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ersöz, konuşmasında "Ahilik, Anadolu'nun sosyal yaşantısının düzenlenmesinde büyük rol oynamıştır. 13'üncü yüzyılın ortalarından başlayarak, Türk gençlerini aylak kalmak ve kötü akımların etkisinden kurtarmak, aynı zamanda o zaman devletin çok ihtiyacı olan askeri güce destek olmak amacıyla organize edilmiş olan ahilik yamak, çırak, kalfa ve ustalık hiyerarşisini kurarak, günümüze kadar yaşaması sağlanmış, ahlaki ve mesleki temellere oturtmuştur" dedi.

'AHİLİK, ÖZÜNDE İNSANI, AHLAKI VE HİZMETİ ESAS ALMAKTADIR'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da "Ahilik kelime olarak, 'kardeşim' anlamına gelen 'Ahi' kelimesinden gelmektedir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer oluşturan ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın bir bütünüdür. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesidir. 'Ahi Baba' diye bilinen Ahi Evran'ın ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyeleriyle esnaf dayanışması için kurulan ahilik, özünde insanı, ahlakı ve hizmeti esas almaktadır. Bu nedenle bugün de örnek alınması gereken kural ve kurulları bulunan Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahilik geleneğine göre bir ahi alnı ve eli açık, cömert, yardımsever olmalı. Sofrası, kapısı açık olmalı, nesi varsa misafiriyle paylaşmalıdır. Dilini yalandan, gıybetten, iftiradan bağlamalı. Gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı. Belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir. Böyle güzel ilkelerle var olmuş ahiliğin bugün değerlerini yitirmiş olan herkese örnek olmasını diliyor, bu kültüre gönül vermiş, bu gelenekle yaşamış ve ticaretini yapmış herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyor, bu vesileyle de Ahilik Haftasını kutluyorum" diye konuştu.