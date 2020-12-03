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Alaşehir’de araması olanlara operasyon: 14 gözaltı

03.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Alaşehir’de araması olanlara operasyon: 14 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, yakalama emri bulunan 20 şahsın adresine bu sabah saat 06.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda değişik suçlardan yakalanmaları olan M.U.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, yakalama emri bulunan 20 şahsın adresine bu sabah saat 06.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda değişik suçlardan yakalanmaları olan M.U. (28), M.K. (38), D.B.K. (36), A.S. (18), K.G. (16), A.O. (47), Z.P. (25), A.E. (53), K.Ç. (39), Ş.Ş. (49), A.U. (35), H.K. (22), A.D. (62), N.S. (52) olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde bulunamayan 6 firari kişinin aranmasına devam ediliyor.
Zanlılar poliste yapılan sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edilecekler.

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