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Alaşehir’de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah 06.30 sularında yakalaması olan 9 kişinin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, ikisi kadın 8 kişiyi yakalarken, firari olan bir kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaralama, fuhuş yaptırmak ve teşvik etmek, hırsızlık, borç ödeme ihlal gibi değişik suçlardan yakalaması olan S.Ö.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah 06.30 sularında yakalaması olan 9 kişinin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, ikisi kadın 8 kişiyi yakalarken, firari olan bir kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaralama, fuhuş yaptırmak ve teşvik etmek, hırsızlık, borç ödeme ihlal gibi değişik suçlardan yakalaması olan S.Ö. (41), Ş.B. (27), Y.Ö. (35), M.A.T. (52), E.D. (49), K.D. (36), H.İ.D. (65) ve M.B. (40) isimli şahıslar Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Zanlılar polisteki sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye çıkarılacağı açıklandı.

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