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Alaşehir’de asayiş denetimleri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaşehir’de uygulama yapıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaşehir’de uygulama yapıldı. Uygulamada ekipler kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı. Öte yandan uygulamada korona virüs tedbirleri kapsamında masken ve sosyal mesafe kuralları da denetlend. Yapılan uygulamada 57 araç denetlenirken 4 araca trafik kurallarını ihlalden toplamda 2 bin 664 TL para cezası kesildi, 1 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tüfeğin ele geçirildiği uygulamada hakkında arama kararı bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.
49 personelin katıldığı uygulamada arası park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpeğiyle de arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 parça halinde 1,8 gram esrar maddesi, 4 parça halinde 7,97 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 parça halinde 7,98 gram metamfetamin maddesi, 46 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı.
11 umuma açık yer ve iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, 1 iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamak ve kons yaptırmaktan, 1 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten dolayı işlem yapıldı.

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