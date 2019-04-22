HABER

Alaşehir'de caddelerin temizliğine kadın eli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk icraatlarında biri kadın temizlik işçisi çalıştırmak oldu.

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk icraatlarında biri kadın temizlik işçisi çalıştırmak oldu. İlk etapta 3 kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu, Çarşı merkezindeki caddelerde ellerinde süpürgelerle temizlik yapıyor.
Alaşehir'de kadın temizlik işçileri göreve başladı. İlk etapta 3 kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu ve Çarşı merkezi içindeki caddeleri temizleyecek. Her gün sabahtan akşama kadar dönüşümlü olarak caddeleri dolaşacak olan kadınlar, ellerinde süpürge ve faraşla çöpleri temizleyecek. Alaşehirliler, caddeleri süpüren kadın temizlik işçilerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaşehirliler, yapılan uygulamadan çok mutlu olduklarını dile getirip, 'Kadın elinin değdiği yer temiz olur' dedi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda erkeği ile omuz omuza mücadele vermesini istiyoruz. Bu anlamda da önce temizlik işlerinden başladık. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşecek inşallah. Her yer çiçek açacak. Eşitlik her zaman güzel. Atamız da öyle söylemiş. Alaşehir'de bir ilki yaşıyoruz. Şimdi 3 kişi başladılar ama bu arkadaşların sayısı gün gün artacak dedi.
'KADIN KOOPERATİFLERİ KURACAĞIZ'
Kadınların her zaman arkasında olacaklarını da vurgulayan Başkan Öküzcüoğlu, Bundan sonra da yapacağımız ilk iş, kadın kooperatifleri kurmak olacak.
Bunun için gezilerimizi yaptık, bu alanda örnek belediyelerimiz var. Kadın kooperatiflerimizle ilgili her evin bir atölye olmasını sağlayacağız ve kadın eli tezgahları açacağız. Evlerde ürettiğiniz ürünler de artık ticari değerini bulacak. Herkes evine gelir kapısı açmış olacak diye konuştu. Alaşehir Belediyesi'nde işe başlayan 2 çocuk annesi Nurcan Aydın, 1 çocuk annesi Filiz Abi ve 2 çocuk annesi Gülşen Ay çevre temizliğine katkı sağladıkları niçin çok mutlu olduklarını, işlerini severek yaptıklarını söyledi.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandıAyvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiMalatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Kuyruğun son gelmedi! Sadece 6 ay çalışabilmek için...

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.