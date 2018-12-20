Alaşehir'de can dostları soğukta unutulmadı

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, ilçedeki tüm parklara kedi ve köpek evleri yapıp yerleştirmeye başladı. Alaşehir Belediyesi, havaların her gün biraz daha soğuduğu bugünlerde sokak hayvanları için harekete geçti. İlk etapta 50 kedi, 70 ise köpek evi yapılarak kentteki parklara yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca yiyecek ve su bölümleri bulunan hayvan beslenme noktaları da barınakların yanına yerleştirdi. Bazı barınakların yanında ayrıca yiyecek ve içecek yerinin bulunduğu belirtildi. Beslenme noktaları ve kedi evlerinin, görevliler tarafından her gün düzenli kontrol edileceği kaydedildi. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, "İnşallah tüm mahallelerimizde önümüzdeki günlerde hem kedi hem köpek evlerinin montajları tamamlanacak. Montajlar tamamlandığında 350 kedimiz ve 70 köpeğimizin konaklayacağı evlerimizin düzenli mama kontrolleri ise görevlilerimiz tarafından yapılacak. Tabii kuşlarımızı da unutmadık. Yaptığımız kedi evlerinin çatılarına onlar için yem bölmeleri monte ettik" dedi. Alaşehirlilerden artan yemeklerini sokak hayvanları ile paylaşmalarını istedi.

