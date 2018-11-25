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Alaşehir'de CHP'li kadınlar şiddeti kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kadına yönelik şiddet CHP İlçe Kadın Kolları üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla, kınandı.

Alaşehir'de CHP'li kadınlar şiddeti kınadı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kadına yönelik şiddet CHP İlçe Kadın Kolları üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla, kınandı.
CHP Alaşehir İlçe Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında parti lokalinde, 'kadına şiddeti' kınamak için basın açıklaması düzenledi. Etkinliğe Alaşehirliler de destek verdi. Kadınlar, üzerinde 'Kadına şiddet kader değildir', 'Kadına değil şiddete el kaldır' yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık içinde gelinlik giymiş bir kadının 'Beni çocuk gelin mi görmek istersin' yazılı döviz tutması dikkat çekti. CHP Alaşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Musal, "Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz 25 Kasım buluşması için buradayız. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Şiddet o kadar arttı ki artık medyada sıradan bir olay gibi algılanmaya başladı. 2018 yılında 10 çocuk öldürüldü. 50 kadına tecavüz edildi. 162 kadın tecavüze uğradı. 375 kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı. 279 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı. Bunlar sadece medyaya yansıyanla. Şiddete karşı kararlı duruşumuz, bu şiddet kültürünü değiştirme ve yok etme mücadelemiz devam edecek" dedi.

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