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Alaşehir’de FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan öğretmen karı-koca yakalandı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir’de görev yaparken FETÖ bağlantısı sebebiyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan R.O.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan öğretmen karı-koca yakalandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir’de görev yaparken FETÖ bağlantısı sebebiyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan R.O. (30) ve E.O.’yu (31) düzenlenen operasyonla ilçedeki bir hücre evinde yakaladı. Karı-koca olan R.O. ve E.O. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Alaşehir Adliyesine sevk edildi. Mahkeme, R.O.’yu tutuklayarak cezaevine gönderirken, E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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