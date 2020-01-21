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  4. Alaşehir'de fırınlara denetim

Alaşehir'de fırınlara denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan fırınlar, sabahın erken saatlerinde belediye ekiplerince denetlendi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan fırınlar, sabahın erken saatlerinde belediye ekiplerince denetlendi.
Alaşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan unlu mamul üretimi yapan işletmelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Simit ve ekmek üreten fırınla pastanelere yönelik yapılan denetimler, saat 04.30'da başladı. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzücoğlu'nun da katıldığı denetimlerde, fırınların hijyenik koşullara uyup uymadığını, üretilen ekmek ve simitlerin gramajları kontrol edildi. Standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem uygulandı. 35 işyerinin denetlendiği denetimlerde, 6 ayrı işletmesinin her birine 392'şer lira para cezası kesildi. Başkan Öküzcüoğlu, "Vatandaşımızın, insan sağlığını tehlikeye düşürecek durumları saptamaları veya şüphe duymaları halinde, Alo 153 telefonumuzla bizlere ihbar etmelerini istiyoruz" dedi.

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