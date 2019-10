Alaşehir’de hem tasarruf hem hizmet yapılıyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 87 mahalle muhtarıyla buluşarak göreve başladıkları günden bugüne sağladıkları tasarrufları ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Muhtarlarla hem dertleşen hem de sorunları dinleyen Başkan Öküzcüoğlu 6 aylık görev süresindeki çalışmalardan bahsetti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kadın Kooperatifinde ilçedeki 87 mahallenin muhtarını kahvaltıda ağırladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yenice Mahallesi Muhtarı Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Sizleri burada görmekten mutlu olduk, dertlerimizi, sorunlarımızı belediye başkanımıza anlatmak için, birbirimizle daha yakın diyalog kurabilmek için burada toplandık, hepinize teşekkür ederim." dedi. Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemizi 4 belediyenin borcundan daha fazla bir borçla devir aldık ama bahane üretmiyoruz, bizim işimiz hizmet üretmek, hem borç ödeyeceğiz, hem de hizmet vereceğiz. Ben meydanlarda verdiğim sözün arkasındayım, çalmayacağım, çaldırmayacağım, bütün çalışmalarımız şeffaf olacak, içiniz rahat olsun" dedi. Seçim kampanyalarında şeffaf olacaklarına dair söz verdiklerini kaydeden Başkan Öküzcüoğlu, "Kampanyalarımızda söz vermiştik, ’Şeffaf olacağız’ dedik. Şeffaflıkta belediyemizin içini dışını göreceksiniz, ekonomisini, neyi, nereden aldığımızı göreceksiniz. Ramazan ayında her gün bir mahallede olmak üzere 30 mahallede 850-1000 kişiye iftar yemeği verdik, önümüzdeki yıl diğer 30 mahallemizde olmak üzere sırayla tüm mahallelerimizde iftar yemeği vereceğiz. 87 mahalleyi ziyaret etmek, sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ama son 10 günde 6 bin 200 kilometre yol yaptık. Ankara, İzmir, İstanbul, Manisa ve Antalya gibi şehirleri ziyaret ederek Alaşehir’imize bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz hiçbir yerden de boş dönmüyoruz. Daha dün 11 tane çöp temizleme aracımızı hizmete soktuk. Bunların tanesi 400-500 bin lira. Hepsini hibe olarak aldık. Bu çalışmaların sebebi neydi? Daha önce şoförünü biz veriyoruz, maaşını biz ödüyoruz, sigortasını biz yapıyoruz, elemanları bizden olan 23 tane araca aylık kira olarak 700 bin lira para ödüyorduk. Bu firmaya bizim şu anda 23 trilyon borcumuz var. Ödenememiş paraları devir aldık, ödenememiş paralar, ama tabii ki ödeyeceğiz. Şu anda ne yapıyoruz? Artık biz kendi araçlarımızla Alaşehir’imizi temizleyeceğiz. Buradan yıllık 35 milyon gibi tasarruf sağlayacağız." dedi.

Makam aracının mazotunu kendi ödüyor

Göreve başladığında makam aracı yerine kendi aracını kullanmak istediğini ancak güvenlik nedeniyle makam aracını kullanmak zorunda kaldığının altını çizen Başkan Öküzcüoğlu, "Emniyet açısından makam aracımı kullanma zorunluluğu varmış, onun için makam aracımı kullanıyorum ama mazot paramı kendim ödüyorum, yemek paramı kendim ödüyorum. Ben size 5 yıl ev sahipliği yapıyorum, Allah izin verirse, Allah’a nasıl inanıyorsam, halka hizmeti de ibadet olarak görüyorsam, ibadet eder gibi gece gündüz demeden sizlerin hizmetinde olacağım. Sizlerden ziyaret için çok istek alıyorum, ama o kadar çok yapılacak işimiz var ki, bana biraz daha süre verin. Sizlerle sohbet edeceğim, çay içeceğim, vatandaşlarımla sohbet edeceğim. Bizim 4 belediyenin borcundan çok borcumuz var. Ama sabır, tasarruflarla her şeyin üstesinden geleceğiz. Yıllık 6 milyon banka faizi ödüyoruz. Hizmete gidecek para faize gidiyor. Bir insanı akıllı yapan paradır, paranız varsa istediğiniz projeyi de hizmeti de yaparsınız" dedi.

Toplantının yapıldığı yerin Kadın Kooperatifine ait olduğunu kaydeden Başkan Öküzcüoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burası Kadın Kooperatifimizin yeri. Bu konuda 200’e yakın kadınımız eğitim aldı ve kooperatif kurdu. Biz birilerini zengin etmek zorunda değiliz, kendimize gelmek zorundayız. Kadınlarınıza söyleyin erişte, salça, üzüm, turşu, tarhana yapsınlar, reçel, yaprak yapsınlar, çorap örsünler ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerine pazar yerinden yer vereceğiz. Sevgi Yolundan yer vereceğiz, kadınlarımız ürünlerini getirsinler, biz satalım, onlar para kazansınlar. Artık her evde üreten kadınımızın cebine para girsin. Burada yaş günü, yemek gibi her türlü sosyal etkinliği yapabilirsiniz. Hem kadınlarımız hem de kooperatifimiz kazansın."

Başkanın konuşmasının ardından bir muhtarın ’Başkanım haftaya yağmur var sakın tatile falan gitme’ demesi üzerine Başkan Öküzcüoğlu son iki yıldır hiç tatile gitmediğini bundan sonra da hizmet için tatili unuttuğunu ifade etti.

Program muhtarların sorunlarını ve isteklerini anlatmasının ardından sona erdi.