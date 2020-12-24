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Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu

24.12.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve kaçak sigara yapımında kullanılan materyal ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve kaçak sigara yapımında kullanılan materyal ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Sarısu Mahallesi’nde kendisine ait iş yerinde kaçak tütün yaptığı belirlenen N.A.’nın (28) iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 380 adet içi doldurulmuş makaron sigara, 29 adet 10 gramlık paketler halinde kaçak nargile tütünü, 11 adet kapalı paketler halinde 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 4 adet şeffaf paket içerisinde toplam 4 kilo 270 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli N.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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