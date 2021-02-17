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Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu

17.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaçak tütün operasyonu yapıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaçak tütün operasyonu yapıldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından C.K. isimli şahsın iş yerinde kaçak tütün sattığı belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi C.K. hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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