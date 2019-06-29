Alaşehir'de kasa ambalaj fabrikasında yangın

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir kasa ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre ilçelerden de gelen destek itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alaşehir- Sarıgöl karayolu Üzümlü kavşağı yakınlarında, İsmail Sarı'ya ait yaş sebze meyve kasa ambalaj üretimi yapılan fabrikanın çatısında, saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işletme çalışanları, yangını itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaşehir'in dışında Sarıgöl ve Salihli'den de destek itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmalarını izleyen işy eri sahibi İsmail Sarı, "İş yerinde 50 işçi çalışıyor. Ben de içerideydim. Çatıdan dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiye arandı. Çalışmalar sürüyor. İş yerinin sigortası mevcut" dedi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

