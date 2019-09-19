HABER

Alaşehir’de plastik kasa imalathanesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 23:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir plastik kasa imalathanesinde çıkan yangın korkuttu.Alaşehir Barış Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde Ahmet Kaynak’a ait plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı.

Alaşehir’de plastik kasa imalathanesinde yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir plastik kasa imalathanesinde çıkan yangın korkuttu.

Alaşehir Barış Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde Ahmet Kaynak’a ait plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Saat 20.30 sıralarında nedeni tespit edilemeyen yangın sonucu yaklaşık 50 bin civarında plastik kasa kül oldu. Yangını Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 300 metrekare alan üzerinde istif edilen plastik kasalardan, 150 metrekare alan üzerinde bulunan yaklaşık 50 bin kasa kısa sürede yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almasıyla, iş makineleri toprak alanda, yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışması yaptı. Yangında bölgede bulunan elektrik trafosu da yanarken, elektrik kesintileri yaşandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma sürüyor.

Alaşehir’de plastik kasa imalathanesinde yangın

Alaşehir’de plastik kasa imalathanesinde yangın

Alaşehir’de plastik kasa imalathanesinde yangın

Alaşehir’de plastik kasa imalathanesinde yangın

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıÖzel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İzmir’de 252 düzensiz göçmen yakalandıİzmir’de 252 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.