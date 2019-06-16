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Alaşehir'de sel suları 2 traktörü yuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 traktör sel sularına kapıldı.

Alaşehir'de sel suları 2 traktörü yuttu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 traktör sel sularına kapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, traktörlerde maddi hasar meydana geldi.
Bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taştı. Derenin taşması sonucu, iki traktör sular altında kaldı. Sel sularına kapılan traktörler metrelerce sürüklendi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk (35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardığı öğrenildi. Sel sularının çekilmesinden sonra traktörler, iş makineleri ile kurtarıldı. Alaşehir Işıklar Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Aktaş ve Ramazan Aktürkdere yatağından traktörlere kum yüklerken, aniden bastıran şiddetli yağış sonucu, dereye gelen sel suları traktörleri sürüklediği belirtildi.

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