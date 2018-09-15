Alaşehir'de SİT alanı kararı kalkan bölgede temel atma töreni

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir bölgenin SİT alanından çıkarılması üzerine, 4 katlı bir binanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, SİT uygulaması nedeniyle vatandaşların sorun yaşadığını, eskiyen yapıların tadilatının artık daha rahat yapılacağını belirtti.

Alaşehir ilçe merkezindeki sur içi bölgesinin 2009'da 3'üncü derece SİT alanı ilan edilmesi nedeniyle evlerine çivi bile çakamadıklarından dert yanan vatandaşların artık böyle bir sıkıntısı kalmadı. İlçe merkezinin yüzde 72'lik bölgesini kapsayan SİT alanı uygulaması kaldırıldı, bina yapılma izni verildi. 9 yıl sonra ilçede, bu bölgedeki bir binanın temeli atıldı. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi 127 numaradaki 4 katlı bina inşaatı için gerçekleştirilen temel atma törenine; Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, bina sahibi Süleyman Kalbur ve vatandaşlar katıldı. Başkan Uçak, ilk harç butonuna bastı. Bölgede bulunan yaklaşık 17 bin binanın tadilatının artık daha rahat yapılabileceği, isteyen vatandaşların evlerini yıkıp, yenisini inşa edebileceği belirtildi.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "En büyük sorunlarından birisi SİT konusuydu. Onu da çözmüş bulunmaktayız. Çok mutluyum, gururluyum. Alaşehirimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İnşaat sahibi Süleyman Kalbur, "Alaşehir'in önü açıldı. Başkanımız kurulla görüşüp, şehir içinde bulunan çok tehlikeli eski binaları da yıkarsa, çok iyi olur. Çünkü çok tehlikeli. Bundan sonra ev yapacak arkadaşlarımız işe başlasınlar" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır inşaat izni beklediğini belirten Kadriye Günay, "Komşumun inşaatı başladı. SİT kalkmış, çok mutlu oldum. 3 senedir bekliyorum. İnşallah bizimkisi de başlar" dedi. Ayrıca Kadriye Günay, SİT uygulamasının kaldırılması nedeniyle lokum dağıttı.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 3 Nisan 2009 tarihinde aldığı kararla, Alaşehir ilçesinin yüzde 72'lik bölümünü 3'üncü derece SİT alanı olarak ilan etmişti. 17 bin konutun yer aldığı büyük bir alanda, bu kararla yapılaşma durdu. Şehir merkezinde yapılaşmanın durması sonucu, inşaatlar verimli tarım alanlarına kaydı. Dünyaca ünlü sultaniye bağları sökülerek, bina yapıldı. Alaşehir'in merkez mahallelerinde, eski ve onarımı yapılamayan binalar yıkılmaya yüz tuttu.

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