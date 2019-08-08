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ALAŞEHİR'DE SULTANİYE ÜZÜMÜ SEVİNCİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat başladı.

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat başladı. Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat edilen Sultaniye üzümü, bu yıl ki verimiyle, tarladan toplayan işçisinden emeğinin karşılığını alan üreticisine, sofrasına geldiği vatandaştan ihracatçısına kadar her kesimi mutlu etti. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bu yıl Alaşehir ovasından 250-300 bin ton arası üzümün ihraç edilmesini beklediklerini belirterek, "Bu yıl Sultaniye üzümü kilogramı 2,5 lira ile 3 lira arasında tarladan satılıyor. İhracat durmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa her şey yolunda gidiyor. Bunun büyük kısmını Rusya oluşturuyor. Ortadoğu ülkelerine de ihracata başladık" dedi.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümün en çok üretildiği Alaşehir'de, hasat heyecanı başladı. Kış aylarında bağlarda başlayan hazırlık, ağustos ayıyla birlikte tatlı bir telaşa dönüştü. Bölgenin 'Sarı altını'ı olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, kadınlar tarafından büyük bir titizlikle dallardan salkımlar halinde kesilip kasalara yerleştirildi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, sıcağa rağmen günlük 60 lira yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Kesilen üzümler ise ihracat yapan firmalara getirilerek paketleniyor, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Bu yıl verimin iyi olması ise üzümü tarladan toplayan işçisinden üreticisine, sofrasından eksik etmeyen vatandaştan ihracatçısına kadar her kesimin yüzünü güldürdü. Üzüm bağlarında bu yıl verimin güzel olduğu söyleyen üretici Hasan Bayar, "Bu yıl ürünümüz verimli. Bu seneki rekolteden memnunuz. Tarlada toplayan işçi de, üretici de, ihracatçı da memnun. Özellikle doğal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İlaç kalıntısı olmayan organik ürünler yetiştiriyoruz. Böyle olunca yurtdışına ihraç ediyoruz. Üzümümüz doğal olduğu için tercih ediliyor" diye konuştu.

'HELAL KAZANCIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ'
Alaşehir'de yaşayan ve üzüm bağlarından 20 yıldır işçi olarak çalışan Hayriye Yaman, "İşimizden, bağcılarımızdan memnunuz. Hava sıcak biraz zor oluyor. Genelde kadınlar çalışıyor. Kadınlar bu işi daha iyi biliyor. 60 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Helal kazancımızın karşılığını alıyoruz" dedi. Kadın işçilerin topladığı Sultaniye üzümü üreticisinden alarak yurtdışına ihraç eden Alaşehirli firmalar da bu yılki verimden memnun. Bölgenin önemli firmalarından birinin işletme müdürü olan Ahmet Şekerci, "2019 yılı Sultaniye üzümünün bağlardan kesilmeye başlandı. İhracat da başladı. Üzümümüz çok güzel. Birçok faydası var. Doğal olması nedeniyle yurtdışından çok talep var. Dünyada bu şekilde üretilen başka bir üzüm yok. Bu sadece Alaşehir'e özgü Sultaniye üzümü. Havasından doğasından dolayı bu kadar güzel" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bu yıl verimin yüksek olması nedeniyle ihracatın güzel başladığını belirterek, şöyle dedi:
"Bu yıl geçen yıla göre kalite ve rekolte iyi. Piyasa iyi gidiyor. Bu yıl Sultaniye üzümü kilogramı 2,5 lira ile 3 lira arasında tarladan satılıyor. İhracat durmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa her şey yolunda gidiyor. Erkenci üzümde sıkıntı yaşadık. 17 Temmuz'da yağan yağmur bizi olumsuz etkiledi. Üzümde rekolte düştü. Üreticimiz mağdur oldu. Sultaniye üzümünde ise böyle bir sıkıntı yok. Bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Bu nedenle üzümleri korumak için üzerine örtü örtüyoruz. Bu da maliyeti arttırıyor. Bu konuda çiftçimize destek verilmesini istiyoruz. Her bağcının ihtiyacı olan bu durum için devletten kredi yardımı desteği bekliyoruz. Bu örtü örtüldüğünde üzüm ekim ayına kadar bekler. Alaşehir ovasından 250-300 bin ton arası üzümün ihraç edilmesini bekliyoruz. Bunun büyük kısmını Rusya oluşturuyor. Ortadoğu ülkelerine de ihracata başladık. Bu da bizim için önemli" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Tarladan görüntü
- İşçilerden görüntü
- Drone çekimleri
- İşçi Hayriye Yaman ile röportaj
- Üretici Hasan Bayar ile röportaj
- İhracatçı Ahmet Şekerci ile röportaj

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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