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Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:41 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehirspor ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı.

Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehirspor ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı. İki takımın oyuncuları tekme ve yumruklar birbirine girdi. Kavgayı güvenlik güçleri ayırdı.
Alaşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasında oynanan maçın normal süresi Alaşehirspor'un 1- 0 üstünlüğü ile sona erdi. Hakem Gökberk Aslan 4 dakikalık uzatma gösterdi. 90 + 3'üncü dakikada Ahmetlisporlu Bayram'ın ceza sahası içerisinde düşürmesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi. Penaltı atışını kullanan Ahmetlisporlu Serkan Güven, gole çevirip, beraberliği sağladı. Penaltı atışının golle sonuçlanması sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Maçın bitiş, düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları bibirlerine girdi. Çıkış kapısı önünde çıkan arbedede, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Hakem üçlüsü, kavga bittikten sonra polislerin kontrolünde, soyunma odasına gidebildi. Alaşehirli taraftarlar tel örgülerin üzerine tırmanarak hakemlere ve rakip takım futbolcularına tepki gösterdi. Olayların daha fazla büyümesini güvenlik güçleri önledi.

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Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı

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