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Alaşehir'in CHP'li başkanı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 21:53 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra belediye başkanı seçilen CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, görevi devraldı

MANİSA (AA) - Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Öküzcüoğlu'nun seçimi kazandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devir teslim töreni yapıldı.

En son 1948 yılında CHP'li belediye başkanı tarafından yönetilen Alaşehir ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, 71 yıl sonra Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Öküzcüoğlu başkanlığı kazandı.

Belediye başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu, CHP ilçe lokalinde bando eşliğinde partililer ve vatandaşlarla İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından belediye meclis üyeleriyle Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'na geçen Öküzcüoğlu, eşi Selen Öküzcüoğlu ve partililerle zeybek oynadı.

Öküzcüoğlu, meydandakilere hitabında, seçim öncesi yürüttüğü yoğun kampanyaların karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Bu süreçte bana verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alaşehir için, sizler için mesai nedir bilmeden çalışacağım. Sizlere layık olmaya çalışacağım." dedi.

Törenin ardından Alaşehir Belediyesine giden Öküzcüoğlu ve meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu'ndan görevi devraldı.

Öküzcüoğlu'na, CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz tarafından Kur'an-ı Kerim, Atatürk portresi ve Türk bayrağı hediye edildi.

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