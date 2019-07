Alaşehir’in projesi ABD’de dünyanın en iyi projesi seçildi

Alaşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 5 milyon dolarlık ‘Sürdürülebilir jeotermal enerji ile meyve ve sebze dehidrasyonu’ projesi, Texas THC Üniversitesi, Texas A/M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Amerika Kent Uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından 20 ülkenin 150 projesi arasından dünya birincisi seçildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ABD’de düzenlenen törenle ödülünü aldı.

’ISBS2019 Sustainability Award’ tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Jeotermal Enerji projesi yarışmasına, Alaşehir Belediyesi hazırlamış olduğu ‘Sürdürülebilir jeotermal enerji ile meyve ve sebze dehidrasyonu’ projesi ile katıldı. Alaşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu proje, Texas THC Üniversitesi, Texas A/M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile Amerika Kent Uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından dünya birincisi seçildi. Projeye 20 farklı ülkeden 150 eser katıldı.

18-19 Temmuz günleri Texsas Üniversitesinde yapılan sunum ve ödül törenine katılan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, törende sunumunu İngilizce olarak yaptı. 19 Temmuz günü yapılan ödül töreninde Ahmet Öküzcüoğlu ödülünü, Dallas Mimarlık ve Tasarım Vakfı Başkanı Zaide Basora takdim etti. Ahmet Öküzcüoğlu’nun sunum ve ödül töreninde salon “Alaşehir “sesleriyle inledi.

Uluslararası Düzenleme Kurulu adına konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sempozyum başkanı Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin ise yaptığı açıklamada, “4. Uluslar arası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunu Amerika’nın Dallas Kentinde Amerikan Mimarlar Enstitüsü, Yeşil Binalar Derneği, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kuzey Teksas Sürdürülebilirlik Servisiyle birlikte gerçekleştirdik. Sempozyuma 20 farklı ülkeden 150’nin üzerinde iştirakçi oldu. 71 canlı, 40 video olmak üzere toplamda, 111 sunum gerçekleştirildi. Ayrıca bu yıl ilk kez organize edilen en iyi sürdürülebilir projeler kapsamında kazanan 18 projeye galada yapılan törende ödüller taktim edildi.” dedi.