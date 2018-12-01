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Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 08:46 | Son Güncelleme

ABD'nin Alaska eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Anchrorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olan deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamada, yerel tsunami uyarısının, Anchorage kentinin yaklaşık 12 kilometre kuzeyinde ve 40 kilometre derinde meydana gelen deprem sonrasında yapıldığı belirtildi.

Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchrorage kentinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, Cook Inlet ve Kenai yarımadasının güney bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı.
İlerleyen saatlerde tsunami uyarısı da iptal edildi. Depremin ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da yaşandı.
Kentteki bazı bina ve yollarda hasara yol açan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Sosyal medyada da depremin yol açtığı hasar ve şiddetli sarsıntıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Çöken ya da yarılan yollar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Anchorage Havalimanı'ndaki kulelerin tahliye edilmesi nedeniyle uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.
Alaska Eyalet Valisi Bill Walker, depremin ardından Facebook'tan yaptığı açıklamada, bölgeyi "afet bölgesi" ilan ettiğini duyurdu. Walker, depremin neden olduğu hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
BD Başkanı Donald Trump ise Twitter'daki paylaşımında, "Alaska halkının harika insanlarına. 'Büyük olanla' sertçe vuruldunuz. Lütfen size yardım etmek için oradaki eğitimli profesyonellerin direktiflerini takip ediniz. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak. Tanrı hepinizi kutsasın." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Alaska deprem

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