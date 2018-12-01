Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamada, yerel tsunami uyarısının, Anchorage kentinin yaklaşık 12 kilometre kuzeyinde ve 40 kilometre derinde meydana gelen deprem sonrasında yapıldığı belirtildi.

Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchrorage kentinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, Cook Inlet ve Kenai yarımadasının güney bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı.

İlerleyen saatlerde tsunami uyarısı da iptal edildi. Depremin ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da yaşandı.

Kentteki bazı bina ve yollarda hasara yol açan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Sosyal medyada da depremin yol açtığı hasar ve şiddetli sarsıntıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çöken ya da yarılan yollar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Anchorage Havalimanı'ndaki kulelerin tahliye edilmesi nedeniyle uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

Alaska Eyalet Valisi Bill Walker, depremin ardından Facebook'tan yaptığı açıklamada, bölgeyi "afet bölgesi" ilan ettiğini duyurdu. Walker, depremin neden olduğu hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.