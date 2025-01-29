Alaska'da F-35 uçağı düştü: Pilot koltuktan fırladı!

Kaza, yerel saatle 12:49'da meydana geldi. 354. Savaş Kanadı Komutanı Albay Paul Townsend, uçuş sırasında teknik bir arıza nedeniyle pilotun iniş aşamasında acil durum ilan ettiğini ve sonrasında fırlatma koltuğuyla uçağı terk ettiğini açıkladı.

PİLOT KOLTUKTAN FIRLADI!

F-35 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düşerken pilot, kendini uçaktan fırlatması sonucu kurtuldu.

OLAY, ASKERİ ÜSSÜN PİSTİNDE GERÇEKLEŞTİ

Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, kazadan sonra pilot hızlıca Bassett Ordu Hastanesi'ne sevk edildi ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Kimliği açıklanmayan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Albay Townsend, yaptığı açıklamada, "En değerli kaynağımız insanlarımızdır ve onların güvenliğini her şeyden önce tutuyoruz," diyerek pilotun güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Townsend, şu sözleri de ekledi: “Sizi temin ederim ki, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütecektir” dedi.

Olayla ilgili olarak Hava Kuvvetleri soruşturma başlattı ve benzer kazaların yaşanmaması adına kapsamlı önlemler almayı planlıyor.