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Alaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

KARS'ın Ardahan İlçesi sınırları içerisinde, 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sahipleri tarafından gezintiye çıkarılan Alaska kurdu, buzun delinmesiyle gölden çıkarılan balığı ağzıyla yakaladı.

Alaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesi

Bedir ALTONUK/KARS, (DHA) - KARS'ın Ardahan İlçesi sınırları içerisinde, 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sahipleri tarafından gezintiye çıkarılan Alaska kurdu, buzun delinmesiyle gölden çıkarılan balığı ağzıyla yakaladı. Sahipleri ve çevredekiler uzun süre balığı kurdun ağzından almaya çalıştı.
Özel bir okulun öğrencileri ve velileri, öğretmenleriyle birlikte yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ne giderek kısa film çekti. İngilizce hazırlanan film için buzda açılan deliklerden balık çıkaran öğrenciler çalışmalarını kamerayla görüntüledi. Bu sırada sahipleri tarafından gezintiye çıkarılan 'Sona' isimli Alaska kurdu, öğrencilerin yanına geldi. Ağlarla çıkarılan bir balığı yakalayan Sona, dişlerini geçirerek balığı bırakmak istemedi. Sahipleri ve çevredekiler uzun süre balığı kurdun ağzından almaya çalıştı. Balık ve tavuk eti yemediği bilinen kurt köpeği yaklaşık 5 dakika balığı dişleri arasında tuttu. Sahiplerinin tüm çabaları sonuçsuz kalınca ağzındaki balıkla dolaşan Alaska kurdu, herkesin ilgi odağı oldu. Öğrenciler kurtla hatıra fotoğrafları çektirmeye başladı.
Alaska kurdu, bir süre ağzında tuttuğu balığı buzlu zemine bırakarak sahipleriyle birlikte alandan uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

Alaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesiAlaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesiAlaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesiAlaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesi

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