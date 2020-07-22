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Alaska'da 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı verildi

22.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Alaska Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Alaska'da 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı verildi

Alaska Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS, yerel saatle 23.12'de (Türkiye saatiyle 09.12) yerin 10 kilometre altında medyana gelen depremin merkez üssünün Chignik kentinin 120 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nin deprem sonrasında yayımladığı tsunami uyarısı Güney Alaska, Alaska'nın kıyı bölgeleri ve Aleut Adaları'nı kapsıyor.

Bölge halkının kıları terk ederek yüksek kesimlere sığınmaya başladığı bildiriliyor.

Yetkililerin Kanada ve ABD anakarasının tsunami tehdidi altında olup olmadığını inceledikleri belirtiliyor. Ancak ABD'nin batı kıyıları için tsunami uyarısı yapılmadı.

Alman GFZ Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü başlangıçta 7,4 olarak vermişti. Ancak daha sonra bu veri güncellendi.

USGS, depremin ardından 4,4 ve 5,7 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

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