Alaska'da 7,8 Büyüklüğünde Depremin Ardından Tsunami Uyarısı Yapıldı

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi USGS, Alaska eyaletindeki yarımadada 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Depremin merkez üssünün Alaska yarımadası açıkları olduğu, sarsıntının yerin 10 km derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. Amerika Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi de bölge için bir uyarı mesajı yayınladı.

Tsunami Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Alaska’nın güneyi, Alaska yarımadası, Kennedy Entrance’tan Unimak Pass’e kadar olan bölgedeki kıyılarda tsunami tehlikesi bulunduğu belirtildi.

